Marmaris'te çekilen denizde oluşan adacıklar tedirgin etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinin kıyı kesimindeki bazı yerlerde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi. Deniz ortasında adacıklar oluşurken, bazı vatandaşlar deprem endişesi yaşadı. Bir balıkçının denizin ortasına kadar yürümesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.