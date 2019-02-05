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Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu, 615 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada piyasa değeri 200 milyon lira olan 615 kilo kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katkısıyla, Güney Amerika ülkesi olan Ekvador'dan gemiyle Mersin Limanı'na gönderildiği belirlenen muz yüklü konteynerde arama yaptı. Narkotik detektör köpeği vasıtasıyla yapılan aramada, muz paketlerinin arasına gizlenmiş halde 530 paket içerisinde toplam 615 kilo kokain ele geçirildi.


Ele geçen kokainin, Türkiye'de tek seferde yakalanan ikinci büyük yakalama olduğunu ifade edilirken, uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon lira olduğu belirtildi. Öte yandan olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu, 615 kilo kokain ele geçirildi
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