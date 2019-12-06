Meslek liseli öğrencileri yardıma koştu
Muş'ta ihtiyaç sahipleri ailelerin yardımına meslek liseli öğrenciler yardım ediyor. Elektrik bölümü öğrencileri evdeki elektrik arızasını giderdi. 5 kişilik Suriyeli ailenin odun ihtiyacı karşılandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Meslek liseli öğrencileri yardıma koştu 06.12.2019 | 12:21
02:04
Ceren Özdemir'in katili nasıl plan yaptığını anlattı 06.12.2019 | 12:10
02:54
02:01
Dolandırılan engelli vatandaşa 'tereyağ gibi eritirim seni' tehdidi 06.12.2019 | 11:38
02:01
01:49
Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi 06.12.2019 | 11:36
03:42
02:01
Ankara'da ağaç katliamı 06.12.2019 | 11:05
01:12
Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü! Mezarı başında dualarla anıldı 06.12.2019 | 10:41
01:45
Kayıp dağcıların ormanlık alana girerken görüntüleri ortaya çıktı 06.12.2019 | 10:33
01:46
Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubu 06.12.2019 | 10:17
01:28
05:00
Marmaris'te çekilen denizde oluşan adacıklar tedirgin etti 06.12.2019 | 10:02
01:50
Kadın alkol komasına girdi, mahalleli çekirdek yiyerek kurtarılmasını izledi 06.12.2019 | 09:51
01:06
Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (06.12.2019) 06.12.2019 | 09:35
02:56
01:40
02:01:07
00:28
Sakarya'da Kimya bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti 05.12.2019 | 21:14
05:50
Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası: Cezasız kalmasın 05.12.2019 | 19:10