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Meteorloji'den son dakika uyarısı! (12 Kasım 2019 Salı) İstanbul ve Türkiye geneli hava durumu ...

12.11.2019 | 10:17

İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Türkiye geneli hava durumu uyarısı! Meteoroloji, İstanbul ve Türkiye geneli için hava durumu tahminlerini açıkladı!

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