Meteorloji'den son dakika uyarısı! (12 Kasım 2019 Salı) İstanbul ve Türkiye geneli hava durumu ...
İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Türkiye geneli hava durumu uyarısı! Meteoroloji, İstanbul ve Türkiye geneli için hava durumu tahminlerini açıkladı!
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