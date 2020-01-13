Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! (13 Ocak 2020 Pazartesi) Meteoroloji'den kar yağışı açıklaması...

Meteoroloji, 13 Ocak 2020 Pazartesi; İstanbul Ankara, İzmir, Trabzon ve tüm yurt için hava durumu uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin İstanbul Ankara, İzmir, Trabzon ve tüm yurt için 13 Ocak 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...