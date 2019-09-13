Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, Doğu bölgelerinde etkisini gösteren yağışlar Batı bölgelerine doğru kayıyor. Hal böyle olunca, sabah saatlerinde gerek işe giden vatandaşlar gerekse çocuklarını okula bırakanlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Saat aralığı da paylaşan MGM, oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından 13 Eylül 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.