Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Kasım Cuma hava durumu
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi. İstanbul ve birçok il için yapılan uyarılarda sıcaklık değerlerinin 4 ila 8 derece arasında düşeceği, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikelerine karşı dikkatli olunması gerekildiği belirtildi. Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıkların hala mevsim normallerinin üzerinde olması vatandaşların konuyla ilgili 'bugün hava nasıl olacak?' şeklinde araştırma yapmalarına neden oluyor. İstanbul'da dün beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde gerçekleşmiş ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmıştı.
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