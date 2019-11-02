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Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısı gerçekleşti! (2 Kasım 2019 Cumartesi) İşte mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz bürünen illerimiz...

02.11.2019 | 11:39

Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün (2 Kasım 2019 Cumartesi bugün) bazı iller için yaptığı kar yağışı uyarısı gerçekleşti. Mevsimin ilk kar yağışı ile Erzurum ve Tokat beyaza büründü. A Haber muhabirleri, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz bürünen illerden son durumu canlı yayın ile aktardı.

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