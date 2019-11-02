Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısı gerçekleşti! (2 Kasım 2019 Cumartesi) İşte mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz bürünen illerimiz...

Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün (2 Kasım 2019 Cumartesi bugün) bazı iller için yaptığı kar yağışı uyarısı gerçekleşti. Mevsimin ilk kar yağışı ile Erzurum ve Tokat beyaza büründü. A Haber muhabirleri, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz bürünen illerden son durumu canlı yayın ile aktardı.