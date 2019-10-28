Web TV Yaşam Metrobüs durağındaki asansörde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Metrobüs durağındaki asansörde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

28.10.2019 | 11:33

Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs Durağı'ndaki asansörde 45 dakika mahsur kalan 2'si bebek 5 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Metrobüs Şükrübey Durağı'ndaki asansör dün saat 21.30 sıralarında aşağı inerken aniden durdu. Cam kabininde 2'si bebek 3 kişinin bulunduğu asansörü asılı halde görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve itfaiyeyi aradı. Bu sırada bir anne ile kızı, 2 metre yukarıda asılı kalan cam kabinli asansördekilere el sallayarak moral vermeye çalıştı. Genç kız bir ara cep telefonununu uzatarak, büyük harflerle yazdığı Bekleyin yazısını da gösterdi. Bu arada ilk ihbardan sonra yola çıkan itfaiye ekibine kim tarafından açıldığı bilinmeyen bir telefonla mahsur kalanların kurtarıldığının bildirildiği, bunun üzerine de ekiplerin geri döndüğü öğrenildi. itfaiye ekiplerinden tekrar yardım istendi. Gelen görevliler kabini yukarıya çekip kabinin kapısını açmayı başardı. İki bebek arabası ile çıkan aile fertleri konuşmak istemedi.


Bazı çevre sakinleri, asansörün sık arıza yapmasından yakındı. Bu arada asansörün kullanılmaması için önüne güvenlik şeridi çekildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:25
Batman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi; 1 ölü, 10 yaralı! 28.10.2019 | 12:12
05:57
Metrobüs durağındaki asansörde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı 28.10.2019 | 11:33
02:45
Terör estiren trafik magandası üniversiteli gence böyle dehşet yaşattı 28.10.2019 | 11:28
08:44
Balıkta inanılmaz hile... Balıkta 'Şeytanın aklına gelmez' dedirten sahtekarlık! Bayat balıkları bu yöntemlerle taze gösteriyorlar... 28.10.2019 | 11:04
06:27
İstanbul Kağıthane'de vatandaş motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu 28.10.2019 | 10:49
00:27
Zeytinburnu hırsızları ‘suç makinası’ çıktı 28.10.2019 | 10:41
03:36
Gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' hayalet eve döndü 27.10.2019 | 16:31
03:51
Engelli köpeği sahiplenerek yurtdışından yürüteç getirttiler 27.10.2019 | 15:30
00:38
Giresun'da yürekleri yakan olay... Yangında ölen baba ve oğlunun cesetleri el ele bulundu! 27.10.2019 | 12:53
01:43
İstanbul Kağıthane'de yavru kediyi kurtarmak isteyen genç az kaldın canından oluyordu! 27.10.2019 | 12:33
01:28
İstanbul’da “Kasap et, koyun can derdinde” dedirten motosiklet kazası kamerada 27.10.2019 | 11:59
00:36
DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü yer böyle görüntülendi! 27.10.2019 | 10:43
02:14
Konya'da fabrika yangını 27.10.2019 | 08:42
02:44
Ankara'da kardeşinin karıştığı kavgaya otomobiliyle daldı: 1 ölü, 1 yaralı 27.10.2019 | 08:28
06:55
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı 27.10.2019 | 08:17
00:47
Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi 26.10.2019 | 18:18
02:10
Karadeniz'de "Zargana" balıkçıların yüzünü güldürdü 26.10.2019 | 18:18
00:17
Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdı 26.10.2019 | 18:18
00:26
Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada 26.10.2019 | 18:18
07:35
Köpekleri gezdiriyor, ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar... 26.10.2019 | 15:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN