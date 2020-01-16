Web TV Yaşam Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan kocanın davasında tanıklar dinlendi

Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan kocanın davasında tanıklar dinlendi

16.01.2020 | 15:12

Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı (22) araçta silahla ateş ederek öldürdüğü ve 2 saat eşinin cesediyle dolaştığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın (23) davasında tanıklar dinlendi. Maktulün teyzesi Fethiye Aladağ, Fatma bize 4 ay süren evliliği boyunca yaşadığı fiziksel şiddeti anlattı. Kocası sesi duyulmasın diye onu arabayla boş arsalara götürüp dövüyormuş. Bir keresinde yine boş arsaya götürdüğünde onu arabasının arkasına bağlayıp sürüklemek istemiş ama oradan geçen biri onları görüp duruma engel olmuş dedi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Eren Erdoğan getirildi. Duruşmaya Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan izleyiciler ve taraf avukatları katıldı. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle başladı. FATMA'YI ÖLDÜRÜRÜM DEMİŞTİ ÇOCUKLUĞUNA VERDİM Maktule Fatma Erdoğan'ın kuzeni olduğunu belirten Abdullah Aladağ, tanık olarak verdiği beyanda Fatma benim ellerimde büyümüştür. Sanığın iddia ettiği gibi aramızda başka bir ilişki yoktur. Yüzük takıldığı dönemde bunlar kaçıp evlenmişler. Kaçma hadisesinden önce sanık bana telefon edip Fatma ile anlaşamadıklarını 'Sen olmasan seni sevmesem Fatma'yı sokakta öldürürüm' şeklinde konuşmalar yapmıştır. Ben yaşının küçüklüğüne, çocukluğuna vermiştim. Evlenmelerinden sonra Fatma'ya şiddet uyguladığı için Fatma evine dönmüştü. Eren de rahatsızlık verecek şekilde sık sık beni arıyordu. Fatma ile anlaşamadığını ancak barışmak istediğini söylüyordu. Biz tarafları barıştırmaya çalıştık. Ancak Fatma biraz daha zaman geçtikten sonra eve döneceğini söyledi. Eren barışmaya geldiği günde bile hepimizin önünde Fatma'ya parmak salladı, tehdit etti. Benim cinayetin işlendiği güne dayalı bilgim yoktur. dedi.

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