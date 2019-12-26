Önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü
Kırşehir’de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada yaraladığı arkadaşına hastaneye götüren Afganlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre yabancı uyruklu ismi öğrenilemeyen kişi ile A.P., arasında Savcılı Büyükoba köyünde çıkan sözlü tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi sonrası arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan A.P., kendisini bıçaklayan arkadaşı tarafından Kaman ilçe Devlet Hastanesine götürüldü. İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan A.P., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede bir kişi gözaltına alındı.
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