Otopark giriş-çıkışlarında yeni sistem! Artık otopark ücreti otomatik ödenecek

Yeni geliştirilen uygulama sayesinde otopark ücreti ödemeleri plaka üzerinden yapılacak. Otopark ücreti ödemelerinde yeni dönem başladı. Konuyla ilgili pilot il olarak Bursa seçilirken hayata geçirilen uygulama cep telefonu aracılığıyla çalışıyor. Ardından da anlaşma yapılan firmanın kredi kartı üzerinden ödeme alınıyor. Tahsil edilen ücret ise e-Arşiv ve e-Fatura olarak belgelendiriliyor. Ödeme yapan sürücüye plakası, park ettiği otopark, park ettiği tarih ve ödediği tutar ile birlikte e-Fatura linki gönderiliyor. Sürücülere büyük kolaylık sağlayacak uygulama ilk olarak Bursa'da kullanılmaya başlandı.