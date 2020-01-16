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Park halindeki otomobilde çıkan yangın saniye saniye kamerada

16.01.2020 | 18:15

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki LPG'li otomobilde yangın çıktı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşın uyarmasıyla yangın, yangın tüpüyle müdahalenin ardından söndürüldü. Tüm olan biten ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesinde yaşandı. Kahvehanenin önüne park edilen otomobilden bir süre sonra dumanlar yükselmeye başladı. Bu sırada telefon görüşmesi için kahvehanenin dışına çıkan Mustafa Basır otomobilden hafif duman çıktığını fark ederek konuşmasını kesmeden içeridekileri uyardı. İçeriden koşarak gelen otomobil sahibi iddiaya göre aracının ısınması için açık bıraktığı kontağı kapadı. Ardından da bir vatandaş o esnada ön kaputu açtı. Aracın motor kısmından alevler çıktığını görenler kahvehane içindeki yangın tüpüne doğru koştu. Ali Basır adlı esnafın yangın tüpüyle yaptığı müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

"PATLAMA OLABİLİRDİ, YANGIN KAHVEHANEYE SIÇRAYABİLİRDİ"
Olaya tanık olan vatandaşlar yangının söndürülememesi halinde bir patlamanın yaşanabileceğine dikkat çekti.
Yangın tüpüyle müdahalede bulunan Ali Basır, olayın sabah saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Arkadaş arabayla geldi. Bir çay aldı, çayını içiyordu. Bu esnada oğlum önemli bir telefon görüşmem var diyerek dışarıya çıktı. Az sonra bize otomobilden duman çıktığını söyledi. Dışarı koştuk, ön kaputu açtığımızda alevler çıktığını görünce oğlum koşarak yangın tüpünü getirdi. Yangını söndürdük, otomobili tamamen yanmaktan kurtardık. Araba tüplüydü, patlama olabilirdi, yangın kahvehaneye sıçrayabilirdi "dedi.

Yangını telefonla konuşmak için dışarı çıktığı esnada fark eden Mustafa Basır'da, "Önemli bir telefon görüşmem vardı, dışarıya çıktım. Baktım arabadan dumanlar yükselmeye başlamıştı. Hemen gittim içeridekilere haber verdim. Hemen yangın tüpünü aldık, söndürmeye başladık. Patlama olabilirdi, geç kalsaydık patlardı büyük ihtimalle" diye konuştu.

Soğukkanlılıkla yapılan müdahaleyle aracın tamamen yanmaktan kurtarıldığını ifade eden Hacıhalilarpaç Mahallesi muhtarı Hüseyin Nergiz ise esnafa soğukkanlılığı için teşekkür etti.

Nergiz, yaşanan olaydan sonra evlerde de yangın tüpü bulunması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

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