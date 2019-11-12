Rabia Naz olayında flaş gelişme! DNA karşılaştırmasında sonuç çıkmadı
Giresun'da 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili sır perdesi hala aralanamadı. Küçük kızın tırnaklarında bulunan erkek DNA'sına dönük araştırma yapılmıştı. 13 kişiden alınan örnekler Rabia'nın vücudundaki DNA örneğiyle eşleşmedi.
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