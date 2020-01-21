Web TV Yaşam Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

21.01.2020 | 10:10

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı. Sabah saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazına giriş yapan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 09.15 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Akdeniz'e doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil botu da eşlik etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu 00:17
İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu 21.01.2020 | 10:53
Müge Anlı canlı yayında katilin yüzüne böyle haykırmıştı! Caniden şok vahşet... 03:59
Müge Anlı canlı yayında katilin yüzüne böyle haykırmıştı! Caniden şok vahşet... 21.01.2020 | 10:40
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı 00:51
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı 21.01.2020 | 10:34
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti 00:48
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti 21.01.2020 | 10:10
Haydarpaşa'da rayların altından çıkan tarihi dev liman şehri havadan görüntülendi 02:14
Haydarpaşa'da rayların altından çıkan tarihi dev liman şehri havadan görüntülendi 21.01.2020 | 10:02
Girdikleri ikametteki şahısları darp edip paralarını gasp eden 3 kişi tutuklandı 00:23
Girdikleri ikametteki şahısları darp edip paralarını gasp eden 3 kişi tutuklandı 21.01.2020 | 10:00
Mersin'de yoldan geçen araçları taşlayan şehir eşkıyaları kamerada! 01:59
Mersin'de yoldan geçen araçları taşlayan şehir eşkıyaları kamerada! 21.01.2020 | 09:47
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! 21 Ocak 2020 Salı Meteoroloji kar yağışı için saat verdi! 01:30
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! (21 Ocak 2020 Salı) Meteoroloji kar yağışı için saat verdi! 21.01.2020 | 09:25
Su ejderhası sandıkları hayvan şeritli semender çıktı 01:45
Su ejderhası sandıkları hayvan şeritli semender çıktı 20.01.2020 | 18:06
Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı 02:14
Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı 20.01.2020 | 18:06
Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü böyle çarptı 01:49
Kontrolsüz dönen otomobile halk otobüsü böyle çarptı 20.01.2020 | 18:06
Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı 02:17
Bitkin ve yürüyemez halde bulunan kurt, tedavi altına alındı 20.01.2020 | 18:06
Ceren Özdemir’in avukatı A Haber'e konuştu 04:58
Ceren Özdemir’in avukatı A Haber'e konuştu 20.01.2020 | 17:32
TBMM’den tahıllı ekmek talebi 03:58
TBMM’den tahıllı ekmek talebi 20.01.2020 | 16:21
1 kişinin öldüğü metrobüs kazası sonrası İBB çalışanından A Haber canlı yayınına saldırı! 04:37
1 kişinin öldüğü metrobüs kazası sonrası İBB çalışanından A Haber canlı yayınına saldırı! 20.01.2020 | 15:37
Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli? 03:25
Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli? 20.01.2020 | 14:18
Müge Anlı'da liseli Çağla cinayetinde DNA şoku! 20 Ocak 2020 Pazartesi Kan donduran iddia gerçek çıktı 19:01
Müge Anlı'da liseli Çağla cinayetinde DNA şoku! (20 Ocak 2020 Pazartesi) Kan donduran iddia gerçek çıktı 20.01.2020 | 12:25
Müge Anlı'ya çıkan katil canlı yayında... 20 Ocak 2020 Pazartesi 07:55
Müge Anlı'ya çıkan katil canlı yayında... (20 Ocak 2020 Pazartesi) 20.01.2020 | 12:24
Ceren Özdemir'in annesi ve avukatından adliye önünde açıklama! 03:36
Ceren Özdemir'in annesi ve avukatından adliye önünde açıklama! 20.01.2020 | 11:43
İstanbul’da Öldür bizi diye bağırarak yalvaran motosikletlilerin ölümden döndüğü kaza kamerada! 01:41
İstanbul’da "Öldür bizi" diye bağırarak yalvaran motosikletlilerin ölümden döndüğü kaza kamerada! 20.01.2020 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN