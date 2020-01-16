Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu kamerada

Bursa'da 700 polisle şafak vakti yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda koç başlarıyla kapısı kırılan evlerde narkotik köpeği Galya da her yeri didik didik aradı. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.