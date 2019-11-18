Sahte kimlik belgeleriyle bankaları dolandıran şebeke çökertildi: 21 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sahte kimlik belgeleri ile başkaları adına bankalardan kredi çekip vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin 14’ü tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:39
Sahte kimlik belgeleriyle bankaları dolandıran şebeke çökertildi: 21 gözaltı 18.11.2019 | 10:34
00:47
02:24
Hiperaktif gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti 18.11.2019 | 09:58
02:24
04:59
Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı 18.11.2019 | 09:57
01:12
Denizli'de beş kişinin köpeğin ağzından alamadığı kedi yaşamını yitirdi 18.11.2019 | 09:54
02:38
İstanbul Bahçelievler’de sokak ortasında soyunan kadın kamerada! 18.11.2019 | 09:52
02:38
Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu 18.11.2019 | 09:52
04:26
İstanbul Boğazı'ndaki sis havadan görüntülendi! 18.11.2019 | 09:26
03:20
02:06
01:31
02:52
04:24
03:22
Antalya'da feci kaza kamerada 17.11.2019 | 18:31
01:35
Eski özel harekatçı ile polisler arasındaki kovalamaca mahkemede bitti 17.11.2019 | 18:31
01:17
Tüpü patlayan köfte karavanı küle döndü 17.11.2019 | 18:31
03:35
Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada 17.11.2019 | 18:31
00:59
Kamyon arkasında tehlikeli bisiklet yolculuğu kamerada 17.11.2019 | 18:31
02:02
Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu 17.11.2019 | 17:15