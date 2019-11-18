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Sahte kimlik belgeleriyle bankaları dolandıran şebeke çökertildi: 21 gözaltı

18.11.2019 | 10:34

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sahte kimlik belgeleri ile başkaları adına bankalardan kredi çekip vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin 14’ü tutuklandı.

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