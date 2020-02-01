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Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada | Video

Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada | Video
01.02.2020 | 15:21

Sancaktepe'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı. Görüntülerde zanlının, kadını zorla araca bindirdiği ve kadının akrabalarının durumu fark etmesii üzerine araçtan attığı görülüyor.

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