Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada | Video
Sancaktepe'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı. Görüntülerde zanlının, kadını zorla araca bindirdiği ve kadının akrabalarının durumu fark etmesii üzerine araçtan attığı görülüyor.
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