Siirt'te sınıfta öğrencilere kızgın maşalı işkence!
Siirt'in Şirvan ilçesinde sıcak soba maşası ile 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı öne sürülen ilkokul öğretmeni A.K.'nin açığa alınmasının ardından olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.
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