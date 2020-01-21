Web TV Yaşam Siirt'te sınıfta öğrencilere kızgın maşalı işkence!

Siirt'te sınıfta öğrencilere kızgın maşalı işkence!

21.01.2020 | 17:26

Siirt'in Şirvan ilçesinde sıcak soba maşası ile 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı öne sürülen ilkokul öğretmeni A.K.'nin açığa alınmasının ardından olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.

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