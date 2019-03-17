Silivri'de bir tırdan 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi...Operasyona anı kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul dışından kaçak akaryakıt getirileceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 18 Şubat günü Silivri'de seyir halinde olduğu ve kaçak akaryakıt taşıdığı belirlediği tıra operasyon düzenledi.Operasyonda, tır sürücüsü H.E isimli şahıs göz altına alınırken, 24 adet fiber tanka doldurulmuş 29 ton satışa hazır vaziyette 10 numara yağ olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. 19 Şubat günü adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, operasyona anıda saniye saniye polis kamerasına yansıdı.