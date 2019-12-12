Şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından akıllara gelen soru: Okul kantinleri nasıl denetleniyor?
Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi şırıngalı çikolata yerken kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal da kantinde şırınga çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu acı ölümlerin ardından "Okul kantilleri nasıl denetleniyor?" sorusu akıllara geldi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş bu sorunun yanıtını aradı...
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