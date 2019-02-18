Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan bir sürücü, kazayı yara almadan atlatınca aracını olay yerinde bırakıp kaçtı

Şişli Bomonti Tüneli’nin Kasımpaşa çıkışında kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Köprüden uçmaktan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulunca, son model lüks aracını bırakıp kaçtı.

Olay, saat 05.00 sularında Şişli Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde Kasımpaşa yönüne seyir halinde olan ve kimliği alınamayan 34 BLC 770 plakalı son model lüks otomobilin sürücüsü, köprünün üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks otomobil, köprü üzerindeki bariyerlere çarparak durabildi. Aşağıya fırlamaktan bariyerler sayesinde kurtulan otomobilin sürücüsü, otomobilden vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü olay yerinden ticari taksiye binerek hızla uzaklaştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Daha sonra lüks otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bariyerlerden ve araçtan koparak köprüden yola düşen parçalar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bir süre trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan bir sürücü, kazayı yara almadan atlatınca aracını olay yerinde bırakıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN