Web TV Yaşam Skandal görüntülere soruşturma! İğrenç küfür ve hakaretlere sosyal medyadan tepki yağıyor...

Skandal görüntülere soruşturma! İğrenç küfür ve hakaretlere sosyal medyadan tepki yağıyor...

15.11.2019 | 14:54

Sosyal medyada paylaşılan hakaretlerle dolu skandal video için soruşturma başlatıldı! "Ne kadar Atatürkçü erkek varsa, Atatürkçü olmayanların karısını, kızını, anasını, bacısını..." şeklinde ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerin yer aldığı skandal videoya sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

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