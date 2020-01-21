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Su arıtma cihazları sağlığa zararlı mı? Su arıtma cihazları sudaki yararlı mineralleri öldürüyor mu?

21.01.2020 | 17:34

Sürekli ve düzenli olarak arıtılmış su kullanımının insan sağlığına etkileri ortaya koyuldu. Halk sağlığı uzmanı Canan Kaynak arıtılmış suların insan sağlığına olan etkilerini A Haber’e anlattı

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN TARİF ETTİĞİ YASALAR AB VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE UYUMLU"

Halk sağlığı uzmanı Canan Kaynak; "bir arıtma cihazı kullanabilmek için suyumuzda bir bozukluk olmasını bekleriz. Bilindiği gibi ülkemizde sularımız mahalli idareler tarafından temin edilirken, Sağlık Bakanlığı'da denetimini yapıyor. Mahalli idareler görevini yerine getirdiği takdirde temiz su sağlanmış oluyor dolayısıyla artıma sistemine ihtiyacımız yok çünkü Sağlık Bakanlığı'mızın tarif ettiği yasalar AB ve Dünya Sağlık Örgütüyle uyumlu. Ancak elbette artıma cihazlarına hiç ihtiyacımız yok da diyemeyiz, çok önemli kullanım alanları vardır, örneği hastanelerin diyaliz merkezlerinde ya da endüstriyel alanlarda saf suya ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

Arıtılmış sularda minerallerin azaldığı yönündeki görüşlere ise Canan Kaynak; "genel değerlendirmelerde suyumuz düzgünse içerisinde bu mineraller vardır. Temel mineraller dışında potansiyel mineraller dediğimiz daha düşük minerallerde su da bulunur ve bunlarda bizim beslenmemizin bir parçasıdır. Bu mineraller kalp, diş ve kemik sağlığı için önemlidir ve alınmaması durumda bu hastalıklara zemin hazırlayabilir." şeklinde konuştu.

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