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TBMM’den tahıllı ekmek talebi

20.01.2020 | 16:21

TBMM obeziteyle mücadele alt komisyonu ekmek tüketiminin tam buğday ekmeğe kaydırılması ve tahıllı ekmek fiyatlarının da ucuzlatılmasını talep etti. Beslenme uzmanı Ömür Karamahmut, tahıllı ekmeğin faydalarını ve beyaz ekmekten farklı olan noktalarını A Haber’e anlattı.

"TAHILLI EKMEK VİTAMİN, MİNERAL VE LİFLER AÇISINDAN BEYAZ EKMEKTEN DAHA SAĞLIKLI"

Beslenme uzmanı Ömür Karamahmut; "Tahıllı ekmek içerisinde bol miktarda vitaminin, mineralin ve bolca lifin bulunduğu bir kökten elde edilir. Lif içeriğinin yüksek olması bağırsak dostu anlamını taşıyor ve lifin kanser önlemede dahi etkisi olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda obeziteyi engelliyor, bir veya iki dilim yenmesi tokluk hissi veriyor. Obeziteyi önlediği için doğal olarak kalp ve damar hastalıklarının da önünü kapatıyor. En önemli özelliklerinin biri ise kanda yavaş yükselmesi. Kanı yavaş yükselttiği için diyabet hastalarına da iyi geliyor. Bununla beraber içerisindeki folik asit, düşük doğumların azalmasını sağlayabiliyor. Beyaz ekmekte ise bu sonuçların tam tersini görüyoruz. Daha çok kanserojen etkilerle karşılaşıyoruz. Tokluk hissi vermediği için obeziteyi tetikleyebiliyor. Böylece kalp ve damar hastalıklarına da zemin hazırlıyor. Bu yüzden tam tahıllı ekmeklerin yenmesi daha sağlıklıdır." dedi.

Uzmanların ekmek yemeğin tavsiyelerine ise Karamahmut; "Ekmeği hiç yememekte bir hata. Pilav, makarna, bulgur pilavı vs. bunları pişirirken içerisine çok fazla yağ giriyor. Ama yapılan bu ekmeklerin içerisine bu kadar yağ girmemekle birlikte vitamin, mineral yönünden de zenginleştiriliyor. Aynı zamanda kabuğunda ki lif içeriği de diğer ürünlerden daha yüksek oluyor. Ölçümüzü bildiğimiz sürece, ekmeği tüketeceğiz, ekmekten kaçmayacağız, hiç yememek bir çözüm değildir." ifadesinde bulundu.

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