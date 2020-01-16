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Temizlik işçisinin sokak köpeklerine süpürgeyle masaj yaptığı anlar kamerada

16.01.2020 | 09:39

Üsküdar’da temizlik işçisi, elindeki süpürgeyle iki sokak köpeğine masaj yaptı. Köpekler masaj için adeta sıra beklerken, o iç ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

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