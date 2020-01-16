Temizlik işçisinin sokak köpeklerine süpürgeyle masaj yaptığı anlar kamerada
Üsküdar’da temizlik işçisi, elindeki süpürgeyle iki sokak köpeğine masaj yaptı. Köpekler masaj için adeta sıra beklerken, o iç ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:42
01:24
Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı 16.01.2020 | 10:19
01:13
İzmir'de ev yangını! Yanan evde küçük Merve can verdi 16.01.2020 | 10:07
01:51
Hakkari'de atış eğitim esnasında kaza: 2 şehit, 2 yaralı 16.01.2020 | 10:08
01:46
İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada 16.01.2020 | 10:03
01:16
İstanbul'da yangın! Bir işçi yanan konteynerde can verdi 16.01.2020 | 09:51
01:30
00:12
02:31
Nişantaşı’nda hareketli dakikalar...Silah sesleri duyuldu 16.01.2020 | 09:41
00:12
Temizlik işçisinin sokak köpeklerine süpürgeyle masaj yaptığı anlar kamerada 16.01.2020 | 09:39
01:26
Endoskopik işlemler ölüme yol açar mı? 16.01.2020 | 09:27
04:25
04:17
Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu kamerada 16.01.2020 | 09:33
05:37
Kütahya'da kargaların gökyüzündeki dansı kamerada 15.01.2020 | 22:14
02:23
Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi kapana takıldı 15.01.2020 | 18:26
02:33
Genç kızlar sokak ortasına saç başa girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı 15.01.2020 | 18:26
02:27
01:14
Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını çantası kurtardı... O anlar kamerada 15.01.2020 | 18:26
00:36
Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada 15.01.2020 | 18:26
00:37
Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar! 15.01.2020 | 16:00