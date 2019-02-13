Ters yöne giren motosiklete taksi çarptı

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tek yönlü sokakta bir restoranın motosikletli kuryesi geri manevra yaptı. Bu sırada sokağa dönen ticari taksi sürücüsü motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile ayağı motosikletin altında kalan sürücü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar ve ticari taksi sürücüsü tarafından yapıldı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören bir vatandaş yaşanan anları anlatarak, "Motosikleti süren arkadaş ilerliyordu. Taksici de dönerken onu görmedi. Sonra taksici ona vurunca onunda ayağı arada kaldı" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası firmasının kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün tek yönlü yolda ters istikamete manevra yapması ve ticari taksinin kendisine çarpması yer alıyor.