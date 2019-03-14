Türkiye'nin kenevir üretim merkezi seçilen ilçede arazilere talep arttı

Türkiye'nin kenevir üretim merkezi belirlenen Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarım arazilerine ilgi arttı.
Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi'nde kenevir tarımı için arazi almak ve kiralamak isteyen yatırımcılar girişimlerde bulunuyor. Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen, "İş adamlarından ve yetiştirmek isteyenlerin arazi talebi var. Yerler değerlendi. Fakat buradaki arazi sahipleri arazilerini satmayı düşünmüyor. Yani burada arazi satım işi fazla olmuyor. Buradan göç eden insanların Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra köye dönüşleri olabilir. Göç eden insanlarımız arayıp bilgi alıyor. Kenevir işi büyürse köyden gidenlerin de geri döneceğini düşünüyoruz. Antalya, Manavgat, Alanya'dan iş adamları geldi. Fabrika ve ekim için arazi baktılar" dedi.