Üç kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili olarak hastanede 28 gündür tedavisi süren İhsan Doğan’da hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
03:12
Gıdada ki hile, çaya da sıçradı! Çayda şeytanın aklına gelmeyecek hile... 17.01.2020 | 14:51
03:25
Üç kişinin öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti 17.01.2020 | 14:38
00:27
Çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu 17.01.2020 | 12:59
01:08
05:22
01:47
Büyükçekmece’de motosikletli aniden yola çıkan otomobile böyle çarptı 17.01.2020 | 10:40
02:38
02:14
00:33
06:42
Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü makas terörüne 22 yıl hapis istemi 17.01.2020 | 10:30
02:16
Pendik’te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada 17.01.2020 | 10:29
00:58
Esenyurt'ta korku dolu anlar: Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı 17.01.2020 | 10:28
00:25
Konya'da kargo aracında 510 kaçak silah ele geçirildi 17.01.2020 | 10:27
02:10
İstanbul'da kendisine taş atan postacıdan intikam alan horoz kamerada 17.01.2020 | 09:55
01:30
02:10
Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada 17.01.2020 | 09:40
02:19
90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı 17.01.2020 | 09:37
02:08
İstanbul Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı! 17.01.2020 | 09:15
02:42
Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı 16.01.2020 | 18:16