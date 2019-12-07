Uludağ'da kayak sezonu açıldı, tatilciler pistlere akın etti

Kış turizminin en önemli merkezi olan Uludağ’da sezon başladı. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Uludağ yeni sezona "Merhaba" dedi. Yüzlerce tatilci açılan kayak pistlerine akın etti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.