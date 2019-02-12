Ünlü oyuncu Fatma Girik 50 yıldır kendisini rahatsız eden sapığından şikayetini geri çekti!

Ünlü oyuncu Fatma Girik'i gençlik yıllarından itibaren takip eden sapık hayranı Mehmet A. hakkında Girik'in şikayeti üzerine 'taciz suçundan' 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Mehmet A. ile müşteki Fatma Girik'in avukatı hazır bulundu. Duruşmada söz alan yapmak sanık Mehmet A., 'Pişmanım, özür dilerim' dedi.



Fatma Girik sanığın yaşından dolayı şikayetinden vazgeçti

Söz alan Girik'in avukatı Zeynel Öztürk, "Müvekkilim sanığın yaşından ve özür dilemesinden dolayı davadan vazgeçti. Şikayetimizi geri çekiyoruz" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, şikayetin geri alınmasından dolayı cinsel taciz suçundan yargılanan Mehmet A. hakkındaki dava dosyasının düşürülmesini kararlaştırdı.



3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı

Ünlü Oyuncu Fatma Girik, gençlik yıllarından itibaren kendisini takip ederek rahatsız eden sapık hayranının önceki yıl hastane odasına girmesinin ardından savcılığa şikayette bulunmuştu. Girik'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Mehmet A. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.



"Gençlik yıllarından itibaren hayranım"

Davanın ilk celsesinde Girik'in ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetmişti. Girik, "Sanık gençlik yıllarından itibaren hayranım. Ara ara karşıma çıkarak hayranlığını dile getiriyordu. Hastanede tedavi olduğum sırada odama girmiş. Bir de not bırakmış. Bıraktığı notun içerisine 'Keşke seni zamanında kaçırsaydım' şeklinde kelimeler kullanarak işi taciz boyutuna taşımış. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı.