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Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, babaannesinin evinde oynarken üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Kaman ilçesine bağlı Kurancılı Kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seher ve İbrahim Pirihan'ın oğlulları gittiği babaannesinde oynarken henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine televizyon düştü. Evde bulunanların yardımları ile Kaman ilçe devlet hastanesine kaldırılan Haydar Yusuf Pirihan (4), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haydar Yusuf Pirihan'ın, geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybetti öğrenildi. Kırşehir'de özel bir okulda anaokulu öğrencisi olan Pirihan'ın cenazesi ise Kurancılı Kasabasında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kasabada yaşanan olayı anlatan Pirihan'ın akrabası Murat Köse, "Ailesi, çalıştığı için çocuklarını babaannesine bırakmış. Babaannesine çizgi film izlemek istediğini söylemiş, Babaanesi çizgi filmi açtıktan sonra kahvaltı hazırlamaya gitmiş. Odadan gelen gürültü sesi ile evdekiler, televizyonun düştüğünü fark etmişler"dedi.

Kasabada yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Üzerine televizyon düşen çocuk öldü
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