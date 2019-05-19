Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yaşlı adamın 240 metre yüksekteki cam terasla imtihanı sosyal medyada olay oldu!

Malatya'da stres atmak için 240 metre yüksekliğindeki seyir terasına çıkan ve bir anda yükseklik korkusu nükseden yaşlı adamın emekleyerek yürümesi çevresindekileri gülme krizine soktu. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar izlenme rekorları kırdı.

Olay Akçadağ ilçesine bağlı Levent Vadisi'ndeki cam zeminli seyir terasında yaşandı. Amatör bir kameraya da yansıyan o anlarda bin 400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan seyir terasına çıkan yaşlı adamı bir anda yükseklik korkusu tuttu.


Adrenalini yükselen yaşlı adam bu sırada yürümekten vazgeçip çelik korkulukların üzerinden emekleyerek terastan çıkmaya çalıştı. Sempatik hareketleri ile çevrede bulunanları gülme krizine sokan yaşlı adam kısa bir çabanın ardından kendini cam terasın dışına taşımayı başardı. Yakını olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler izlenme rekorları kırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı adamın 240 metre yüksekteki cam terasla imtihanı sosyal medyada olay oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN