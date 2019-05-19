Yaşlı adamın 240 metre yüksekteki cam terasla imtihanı sosyal medyada olay oldu!

Olay Akçadağ ilçesine bağlı Levent Vadisi'ndeki cam zeminli seyir terasında yaşandı. Amatör bir kameraya da yansıyan o anlarda bin 400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan seyir terasına çıkan yaşlı adamı bir anda yükseklik korkusu tuttu.



Adrenalini yükselen yaşlı adam bu sırada yürümekten vazgeçip çelik korkulukların üzerinden emekleyerek terastan çıkmaya çalıştı. Sempatik hareketleri ile çevrede bulunanları gülme krizine sokan yaşlı adam kısa bir çabanın ardından kendini cam terasın dışına taşımayı başardı. Yakını olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler izlenme rekorları kırdı.