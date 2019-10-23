Yavru flamingolar kurtarılarak göle bırakıldı
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın evinde flamingo satışı gerçekleştirdiği ihbarı üzerine 20 adet yavru flamingoya el konuldu.Ereğli'de yavru flamingo beslendiği ve satıldığı ihbarı üzerine, Doğa koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine belirlenen adrese gitti. Burada söz konusu 20 yavru flamingo olduğunu tespit eden ekipler, flamingoları alarak Ereğli İlçe Belediyesi Veteriner Birimi'ne götürüp gerekli tedavileri yaptırdı. Tedavisi yapılan 20 flamingo, Cihanbeyli ilçesi Bolluk Gölü Sulak Alanında doğal hayata bırakılırken, flamingoları beslediği ve satışını yaptığı iddia edilen şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten, gerekli idari işlemler yapıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
Yavru flamingolar kurtarılarak göle bırakıldı 23.10.2019 | 18:12
00:22
Kontrolden çıkan kamyonet markete böyle daldı 23.10.2019 | 18:12
01:17
Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı 23.10.2019 | 18:12
00:58
Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu 23.10.2019 | 18:12
03:22
Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı 23.10.2019 | 16:55
08:01
04:46
01:46
İstimlak nedeniyle boşaltılan köy mezarlığı taşınıyor 23.10.2019 | 16:38
01:40
Sivaslı vatandaş yolda bulduğu yılanı yakalayıp su şişesine soktu! 23.10.2019 | 16:28
01:03
Van’da PKK’ya operasyon: 5 gözaltı 23.10.2019 | 14:29
02:23
Zayıflama çayı ve enerji içeceklerine dikkat! 23.10.2019 | 14:10
01:04
Beyoğlu’nda arkadaşının ittiği çocuk yüksekten düşerek ağır yaralandı 23.10.2019 | 14:02
01:34
Arkadaşını ezerek öldüren Güner Alvanoğlu’nun yargılandığı davada karar 23.10.2019 | 12:03
01:17
İstanbul Sancaktepe'de yangın 23.10.2019 | 11:29
00:40
Kocaeli'de baba ve bebeğine araba çarptı 23.10.2019 | 11:27
00:55
Bolu'da zincirleme kaza 23.10.2019 | 11:21
01:08
Uşak'ta yangın faciası yürekleri ağza getirdi! 23.10.2019 | 11:17
01:33
Hasmına önce sevgili bulup pusu kurdu sonra da yaraladı 23.10.2019 | 11:15
05:44
10 yaşındaki Ceren için kök hücre tedavisi umudu 23.10.2019 | 11:05
02:12
Enerji içecekleri ve bitki çaylarındaki o maddeler tehlike saçıyor! 23.10.2019 | 10:06