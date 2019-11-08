Yayaya yol vermedi, ceza almamak için sürücülere lokum ikram etti
Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçen Emre Birsen, yol vermeyen, ardından da çıkan tartışmada kendisini iten sürücü M.K. hakkında şikayetçi oldu. M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Birsen, M.K.'nın trafiğin yoğun olduğu Kıbrıs Meydanı'nda yayalara yol veren sürücülere ikramda bulunup, teşekkür etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. M.K., teklifi kabul etti ve 30 Ekim'de, yayalara yol veren 30 araç sürücüsüne lokum ikram etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:19
Yayaya yol vermedi, ceza almamak için sürücülere lokum ikram etti 08.11.2019 | 12:17
03:18
10:07
Reyhan öğretmen, görmeyen öğrencisine ışık oldu 08.11.2019 | 12:21
01:55
08:09
Minik Yusuf'un dramı! Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar 08.11.2019 | 11:08
01:17
İstanbul Kağıthane'de yol verme kavgası 08.11.2019 | 10:21
06:37
Dolandırmadan önce 'sazan' balığı ikram etmişler 08.11.2019 | 09:32
03:29
Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı: 1'i ağır 5 yaralı 08.11.2019 | 09:39
08:03
00:55
İçtiği sigarayı söndürmeden yatınca çıkan yangında öldü 08.11.2019 | 09:35
00:58
01:35
02:00:47
10:28
02:05
Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi 1 ölü 07.11.2019 | 17:16
05:39
01:15
01:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı 07.11.2019 | 17:04
03:55