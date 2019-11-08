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Yayaya yol vermedi, ceza almamak için sürücülere lokum ikram etti

08.11.2019 | 12:17

Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçen Emre Birsen, yol vermeyen, ardından da çıkan tartışmada kendisini iten sürücü M.K. hakkında şikayetçi oldu. M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Birsen, M.K.'nın trafiğin yoğun olduğu Kıbrıs Meydanı'nda yayalara yol veren sürücülere ikramda bulunup, teşekkür etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. M.K., teklifi kabul etti ve 30 Ekim'de, yayalara yol veren 30 araç sürücüsüne lokum ikram etti.

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