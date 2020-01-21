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Yoğurt hangi hastalıklardan koruyor?

21.01.2020 | 13:02

Griple mücadeleye bilim dünyasından da bir öneri geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi, yaptığı araştırmada en az 24 saat mayalanmış yoğurt ve suyunun solunum yolu enfeksiyonlarından kişiyi koruduğunu belirtti. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizami Duran konuya ilişkin değerlendirmelerini A Haber’e yaptı.

"YOĞURDUN İÇERİSİNDE BULUNAN KORUYUCU ANTİKORLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR"

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizami Duran; " Grip ve grip gibi hastalıklardan korunmanın en önemli yolu bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektir. Bağışıklığı kuvvetlendiren besinlerin başında ise fermente gıdalar gelir. Yaptığımız çalışmalarda yoğurdun, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gördük. Bağışıklık sisteminde önemli yeri olan a tipi koruyucu antikorlar, tüm solunum yolu hastalıklarından kişiyi korur. Bizimde hayvanlar üzerinde yaptığımız çalışmalarda bu antikorların, yoğurt mikroorganizmalarıyla beslenen hayvanlarda iki kat yüksek olduğunu fark ettik. Buda yoğurdun önemini gösteren ciddi bir kanıttır" dedi.

Yoğurdun doğru mayalanmasındaki noktalara dikkat çeken Duran; "Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan faydalı bakterilerin bolca üremesi gerekir. Bu üremeyi de sağlamak için de sıcak bir ortamda en az 24 saat beklemesini ve ekşimtırak bir tada gelene kadar yoğurdun mayalanmasını önermekteyiz. Yoğurdun suyu da tüketmeyi öneriyorum, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin en önemli noktalarından biriside budur." şeklinde konuştu.

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