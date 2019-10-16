YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan özel yetenek sınavıyla ilgili açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 128 programdan sadece 14'ünde artık merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alınacağını söyledi. Prof. Dr. Saraç, "Aldığımız karar 128 programdan 14'ünü etkiliyor. 'Özel yetenek sınavı kaldırıldı' iddiası bütünüyle gerçek dışı" dedi.
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