Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma
Zeytinburnu’nda konuşmak için buluşan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken yakalan şahıslar savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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