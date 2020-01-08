Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü! Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
01:23
İstanbul'da ünlü çiftin oğlunun ölümünden önce yaşanan kavga kamerada! 08.01.2020 | 12:02
02:00
İki iş adamını 780 bin TL dolandıran 4 şüpheli kaçarken yakalandı 08.01.2020 | 11:56
02:29
00:41
Ünlü çiftin oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı 08.01.2020 | 11:40
04:11
01:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor! 08.01.2020 | 11:29
01:30
04:27
02:52
01:01
FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonundan 8 kişi adliyede 08.01.2020 | 11:21
00:46
00:41
Ünlü çiftin oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı 08.01.2020 | 11:20
01:05
Elazığ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı 08.01.2020 | 11:19
04:17
Şırnak’ta karla mücadele sürüyor 08.01.2020 | 11:18
03:43
Uludağ’da kar kalınlığı 145 santimetreyi geçti 08.01.2020 | 11:18
01:30
04:21
02:11
01:17
İstanbul Sultanahmet’te Arap turistlerin tekme tokatlı kavgası kamerada 08.01.2020 | 09:47