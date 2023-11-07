Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bankalar, okullar açık mı kapalı mı, resmi daireler tatil mi?
Giriş Tarihi: 7.11.2023 11:54

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bankalar, okullar açık mı kapalı mı, resmi daireler tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihi için geri sayım sürüyor. Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anma törenleri düzenlenecek. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için her yıl olduğu gibi bu yılda aynı tarihte saat 09.05'te ülkenin dört tarafında saygı duruşunda bulunulacak. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım 2023 bankalar, okullar açık mı ve resmi daireler tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı…

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü bankalar, okullar açık mı kapalı mı, resmi daireler tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 1938 yılında aynı tarihte saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. Bu yıl ulu önder Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü sebebiyle anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım'ın tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar kamu ve özel sektörün açık olup olmadığını da sorguluyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı…

10 KASIM 2023 RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Türkiye'de Ulusal Yas günü olarak kabul edilirken resmi tatil takviminde ise yer almıyor. Bu yıl da yurdun dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk saygı, minnetle anılacak. Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek.

10 KASIM 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

10 KASIM 2023 MESAİ Mİ?
Milli yas günü olan 10 Kasım 2023 resmi tatil takviminde yer almıyor. 10 Kasım tatil olmadığı için okullar, bankalar açık olacak ve normal mesai saatleri ile işleyişine göre devam edecek.

10 KASIM 2023 BANKALAR, OKULLAR AÇIK MI VE RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?
2023 yılında 10 Kasım Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

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10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bankalar, okullar açık mı kapalı mı, resmi daireler tatil mi?
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