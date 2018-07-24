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ve saç beyazlamasına son

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Kırışıklık ve saç beyazlamasına son
ABD'li bilim insanları lara, saç beyazlamasına ve kel kalmaya neden olan yaşlanmayla ilgili bir genin tersine çalışmasını sağlamayı başardı. 'nin çalışması sayesinde farelerin yaşlanma sürecinin durduğu ve daha iyi görünmeye başladığı öne sürülüyor. Araştırmada deney farelerinde özel bir gen mutasyonu uygulandı. 4 hafta içinde farenin cildinde kırışıklar meydana geldi ve tüyleri yer yer döküldü. Ancak söz konusu gendeki uygulanan mutasyon engellendiğinde, farenin iki ay sonra kırışıklıklarının yok olduğu ve kürkündeki tüylerin gürleştiği görüldü. DIŞ HABERLER
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