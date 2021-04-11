Oyuncak kursuna katılan kadınlar fabrika kuracak

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakamlık tarafından İŞKUR projesi olarak başlatılan oyuncak yapımı büyük ilgi görüyor. 25 kadının katılımıyla başlayan ve ilçedeki onlarca kadına ekmek kapısı açan proje kapsamında üretilen oyuncaklar ayrıca ülkenin dört bir yanındaki yetim ve öksüzleri de sevindiriyor. Projede satılan her oyuncak için bir yetim veya öksüze de oyuncak hediye ediliyor.

Araban Kaymakamı Abdülhamit Mutlu, ülke genelinde ilgi gören projenin önümüzdeki dönemde kurulacak kooperatif çatısı altında devam edeceğini açıkladı. SABAH'a açıklamada bulunan Kaymakam Mutlu, "Ülkemizde 1,9 milyar liralık bir oyuncak piyasası var ve bunun büyük bölümü ithal ürünlerden oluşuyor. Bunun hepsini Araban alamaz ama diğer illerimizdeki Halk Eğitim Merkezleri de buna yönelik projeler geliştirebilir. Burada arkadaşlarımızın çıkardığı tüm oyuncak kalıplarını ve modellerini isteyen illerimize gönderiyoruz" dedi.

65 KADIN ÜRETİM YAPIYOR

Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda kadınların sağlığa zararsız ürünlerden ürettiği oyuncakların artık herkes tarafından bilindiğini belirten Mutlu, "kadınlarımızın ve genç kızlarımızın mesleki yeterlilik kazanarak aile bütçelerine katkı sağlaması, sosyal ve kültürel gelişimi, toplumla barışık ve özgüven sahibi bireyler olmalarını amaçlayan projemizde ciddi mesafeler aldık. İlk etapta 25 kişiyle başladığımız projede halen 65 kadın ile devam ediyoruz. Kalkınma Ajansına proje sunduk, kabul edildi. Bu sayede projede görev alacak kadın sayısı 200'e çıkacak" diye konuştu.

FABRİKA GİBİ ATÖLYE KURULACAK

Önümüzdeki dönemde üretilen bebeklerin gelir getirmesi ve çocukların sağlıklı oyuncaklarla oynayabilmesi amacıyla bir kooperatif çatısı altında üretimi büyük bir atölyede yapmayı hedeflediklerini açıklayan Mutlu, "Bu kooperatif sayesinde üretim ve satış işlemleri tamamen kadınlar tarafından gerçekleştirilecek. Kadınlarımız hem para kazanacak hem de ülke genelinde çocuklarımız ithal ve sağlıksız ürünler yerine sağlığa hiçbir zararı olmayan oyuncalara kavuşacak" dedi.

BİR ALANA BİR DE YETİME

Kaymakam Mutlu, üretilen oyuncakları satın alan kişilerin aldığı oyuncak sayısı kadar da ülke genelindeki yetim ve öksüz çocuklara gönderildiğini anımsatarak, "İnsanımız hayır işlemek istiyorsa çocuğuna bir oyuncak alırken biz de onların adına bir yetime oyuncak veriyoruz. İlçemizde ve Gaziantep'ten sonra ülke geneline oyuncak göndermeye başladık. Bu oyuncakları da ilçe kaymakamlıkları aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırıyoruz" diye konuştu.