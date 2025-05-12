Aile dramı çeteyi çökertti

Çanakkale'de geçen yıl eşini ve çocuklarını öldürüp intihar eden tesisatçının, tefecilik çetesi kurbanı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçen hafta, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak mallarına el konan çeteye yönelik olarak Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. SABAH, lideri fabrikatör, ikinci adamı ise diş hekimi oğlu olan ve esnafın adeta kanını emen çetenin bir ailenin yok olmasına neden olduğunu ortaya çıkardı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde inşaatlarda su tesisatı işleri yapan İsmail Çakmak, geçen temmuzda eşi Filiz Çakmak (38) ile oğlu Baturalp Çakmak'ı (8) pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

BABA-OĞUL ÇETE KURMUŞ

'Cinnet' iddialarını inandırıcı bulmayan savcılığın başlattığı soruşturma üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, telefonunda tespit ettiği bazı notlar ve numaralardan yola çıkarak, İsmail Çakmak'ın işleri için, ilçede geçe bekçiliği yapan Cihangir Turan ve Özgür Ürkmez'den dönem dönem borç aldığını belirledi. İki şüphelinin, bir tefeci çetesine aracılık yaptığını tespit eden jandarma, lidere ve üyelerine ulaşmak için teknik ve fiziki takibe başladı. Bu takiple çetenin liderinin Balıkesir'in Gönen ilçesinde çeltik fabrikası bulunan İbrahim Baş, finans sorumlusunun ise üniversite sınavında bölge birincisi olan diş hekimi oğlu Burak Baş olduğu ortaya çıktı.

EL KOYDUĞU GAYRİMENKULLERİ OĞLUNUN ÜZERİNE YAPMIŞ

İbrahim Baş ve çete üyelerinin bölgede zor durumda olan esnafa yüksek faizle para verdiği, ödeyemeyenlerin de mallarını zorla ellerinden aldığı belirlendi. İbrahim Baş'ın oğlu Burak Baş'ın üzerine kayıtlı 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu. MASAK incelemesinde de çete üyelerinin banka hesaplarında 3 milyar 700 milyon liralık hareketlilik, gece bekçisi Cihangir Turan'ın hesabında ise 63 milyon lira olduğu belirlendi. Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramada yüzlerce çekin yanı sıra, İsmail Çakmak'ı intihara sürükleyen 1 milyon 300 bin liralık 2 senet bulundu.