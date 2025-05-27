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Giriş Tarihi: 27.5.2025 17:27 Son Güncelleme: 27.5.2025 17:31

Banka çıkışı takip edip 4 milyon gasp ettiler! Polis o gaspçıları paralarla birlikte yakaladı

İstanbul Bağcılar’da bir banka şubesinden yaklaşık 4 milyon lira para çeken iki kişi silahlı gaspçılar tarafından gasp edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken olay yerinden para dolu çantayı alıp kaçan gaspçılar Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Paralar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Banka çıkışı takip edip 4 milyon gasp ettiler! Polis o gaspçıları paralarla birlikte yakaladı

Bağcılar İstoç'ta bir bankadan yaklaşık 4 milyon lira para çeken 2 kişi kendilerini takip eden kişiler tarafından önleri kesildi. Elleri silahlı gaspçılar ateş edip para dolu çantayı aldılar.

Gündüz vakti neye uğradıklarını anlamayan ikili hemen durumu polise bildirdi. Gaspçılar ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki şüpheli olaydan dakikalar sonra paralarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paralarla birlikte yakaladığı saldırganların işlemlerine devam ediyor. Çek bozdurup aldıkları parayı başka bankaya yatırmak isterken gasp edilen iki firma çalışanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Banka çıkışı takip edip 4 milyon gasp ettiler! Polis o gaspçıları paralarla birlikte yakaladı
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