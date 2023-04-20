Bayram namazı saatleri 21 Nisan 2023: İstanbul Ramazan bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile il il bayram namazı vakitleri

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazandan sonra bizleri bir bayram sabahına daha ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere bu günlerin kıymetini öğreten Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Bayramlar, sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günlerdir. Öyleyse, bugün, varlık sebebimiz anne babamızın ellerini hürmetle öpüp dualarını alalım. Mütebessim yüzlerimizle hayatın yükünü paylaştığımız eşimize sevgimizi gösterelim. Tatlı sözlerimizle göz aydınlığı çocuklarımızı bayram sevincine ortak edelim. Akraba ve komşularımızı ziyaret edip, bayramın neşesini çoğaltalım. Geçmişlerimizi hayır ve rahmetle yâd edip, dualarımızdan onları da nasiplendirelim.