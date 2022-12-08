Dünya Kupası'nda heyecan dolu yarış devam ederken futbolseverler günün maçlarını merak ediyor ve bugün maç var mı sorusuna yanıt arıyor. Şimdiye dek 56 karşılaşmanın oynandığı turnuvada geçtiğimiz gün maç yoktu. Çeyrek final maçlarının başlayacağı tarihler ve takımların eşleşmeleri ise duyurulmuştu. Peki, Bugün maç var mı, kimin maçı var, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte günün maçları ve tüm detaylar.