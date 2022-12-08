Haberler Yaşam Haberleri Bugün maç var mı, Dünya Kupası maçları yok mu? 8 Aralık 2022 Bu akşam kimin maçı var, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 8.12.2022 10:53

Bugün maç var mı, Dünya Kupası maçları yok mu? 8 Aralık 2022 Bu akşam kimin maçı var, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Dünya Kupası heyecanı çeyrek final ile devam ederken futbolseverler “Bugün maç var mı, kimin maçı var, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı. Kupada son 8’e kalan Arjantin, Hollanda, Brezilya, Hırvatistan, Fransa, İngiltere, Fas ve Portekiz şampiyonluk için mücadele edecek. Günün maçları ise bu kapsamda merak ediliyor. Peki, 8 Aralık Bugün maç var mı, kimin maçı var, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte günün maçları ve tüm detaylar.

Bugün maç var mı, Dünya Kupası maçları yok mu? 8 Aralık 2022 Bu akşam kimin maçı var, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Dünya Kupası'nda heyecan dolu yarış devam ederken futbolseverler günün maçlarını merak ediyor ve bugün maç var mı sorusuna yanıt arıyor. Şimdiye dek 56 karşılaşmanın oynandığı turnuvada geçtiğimiz gün maç yoktu. Çeyrek final maçlarının başlayacağı tarihler ve takımların eşleşmeleri ise duyurulmuştu. Peki, Bugün maç var mı, kimin maçı var, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte günün maçları ve tüm detaylar.

DÜNYA KUPASI BUGÜN MAÇ VAR MI?

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri sona erdi. Çeyrek final eşleşmeleri 9 Aralık 2022 tarihinde devam edecek.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Hırvatistan – Brezilya | 9 Aralık 2022 – 18:00

Hollanda – Arjantin | 9 Aralık 2022 – 22:00

Fas – Portekiz | 10 Aralık 2022 – 18:00

İngiltere – Fransa | 10 Aralık 2022 22:00

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Bugün maç var mı, Dünya Kupası maçları yok mu? 8 Aralık 2022 Bu akşam kimin maçı var, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
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