Cehennem Necati 3 mekâna çökmüş

'Cehennem Necati' lakaplı, Hells Angels motosiklet çetesinin üst düzey yöneticilerinden Necati Coşkun Arabacı'nın (53), geçen pazar günü, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanmasının detaylarına SABAH ulaştı. Eğlence mekânı sahiplerinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada polis, çete üyelerini 2 yıl boyunca takibe aldı. Takipte, Necati Arabacı ile bağlantılı çete üyelerinin, Çeşme'de iki, İzmir'de bir eğlence mekânını zorla ele geçirdikleri, Arabacı adına haraç aldıkları, silahla yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. Arabacı'nın ifadesinde, çete üyelerini tanımadığını söylediği öğrenildi. Soruşturmada, yeni dalga operasyonlar bekleniyor.