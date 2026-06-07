‘Forex’ vurgununun şifreleri çözüldü

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçtiğimiz aylarda "çağrı merkezi" görünümlü bir ofisten yönetilen 18 kişilik dolandırıcılık şebekesini çökerttiği soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. "True Invest", "MetaBit" ve "Tezos Capital" gibi markalarla 23 vatandaşı toplamda 41 milyon liranın üzerinde dolandıran şebekenin, polis baskını sırasında delilleri yok etmek için bilgisayarları camdan attığı anlar ve kurdukları profesyonel "sahte panel" düzeneği de deşifre edildi.

SAHTE PANEL TUZAĞI

Şüphelilerin Teams veya Skype gibi uygulamalar üzerinden mağdurların telefonlarına uzaktan bağlandıkları, mağdurların kendi adlarına olan kripto para platformlarındaki bakiyelerini, kontrolü kendilerinde olan farklı kripto cüzdanlara doğrudan transfer ettikleri ortaya çıktı. Şebekenin her aşaması oraya çıkarılan çalışma yöntemi, mağdurları gerçek bir yatırım ortamında olduklarına inandıran ancak tamamen manuel müdahaleye açık sahte paneller üzerine kuruluydu. Gerçek piyasa verileriyle bağı olmayan platformlarda; başlangıçta mağdurların güvenini kazanmak için küçük yatırımlarla sembolik karlar çektirilerek daha büyük yatırımlara teşvik edildiler. Yapay kazanç illüzyonuna kapılan mağdurlar, daha sonra spread (makas) açılması, fiyat kayması ve işlemlerin kasten zarara uğratılması yöntemleriyle manipüle edildi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise ek ödemeler talep edilerek psikolojik bir kıskaca alındı.

41 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Soruşturma kapsamında toplam maddi zararın 41 milyon lira olduğu saptandı. Şebeke üyelerinin, kimliklerini gizlemek için MicroSIP gibi internet tabanlı santral programlarında "Kenan Korkmaz", "Yasemin" ve "Ozan Aksoy" gibi kod adları kullandıkları belirlendi. Elde edilen haksız kazancın izini kaybettirmek için paraların yurt dışı tabanlı kripto platformlarına ve tespiti imkânsız soğuk cüzdanlara (Ledger) aktarıldığı deşifre edildi. 17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda şebeke lideri olduğu değerlendirilen Ersin Dinçsoy'un operasyondan sadece bir gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Firari Ersin Dinçsoy'un tüm sorumluluğu üzerine yaptığı 1 yıllık eşi 'Yasemin' kod adlı Tuğçe Dinçsoy ifadesinde, "Ofisi 6 ay önce açtım. Eşim Ersin kiraladı. Ofisi altın ve döviz alım-satım, yatırım işi yapılıyor diye biliyordum" dedi.