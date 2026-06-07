Gülcan’ın katil zanlıları 20 yıl sonra tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Gülcan Yazıcı soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, 14 Mart 2006'da Ozan Mahallesi'ndeki Ozan Çayı'nda bulunup, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedine yönelik jandarma ekipleri yeniden inceleme başlattı. Cesedin, 7.65 milimetre çapında mermiyle başından vurulduğu belirlendi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve JASAT ekipleri, o dönem açılan bin kayıp kadın dosyasını yeniden inceledi. Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'dan alınan DNA örneğiyle yapılan eşleşme sonucu cesedin kimliği kesin olarak tespit edildi. O dönemde yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Yalova'da yaşayan ve hakkında kayıp ihbarında bulunulan Gülcan Yazıcı'nın uzun süre şiddet gördüğü, 2005 yılının sonlarında ortadan kaybolduğu belirtildi.

Gülcan Yazıcı'nın 17 Kasım 2005'te kızının doğum günü için Samsun'un Bafra ilçesine geldiği, bir dönem dini nikâhla birlikte yaşadığı çocuklarının babası Osman Orta'nın arkadaşı olan Bayram Akyürek'in evinde çocuklarıyla birlikte birkaç gün kaldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Osman Orta, İbrahim Akyürek ve Yazıcı'nın kardeşi Nuri Yazıcı, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Orta ile Bayram Akyürek tutuklandı.

SİLAHA KRİMİNAL İNCELEME

Öte yandan Bayram Akyürek'in evinde yapılan aramada, 7.65 milimetre çapında bir silah bulundu. Ele geçirilen silah, Gülcan Yazıcı'nın otopsisinde tespit edilen mermi çekirdeğiyle bağlantısının araştırılması için kriminal incelemeye gönderildi.