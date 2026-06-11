Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş’ın işaret ettiği noktalar aranıyor

Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulunması için yaklaşık iki ay önce başlatılan çalışmalar, Tunceli'nin farklı noktalarında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapılıyor. Tunceli'nin farklı noktalarında devam eden arama çalışmalarına Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT) ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Merkez Komando Timleri, JÖAK ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan kadavra köpek unsuru katılıyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD'de tutuklanan Umut Altaş verdiği bir röportajda, "Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı" demişti.

Ekipleri bugün itibariyle Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda arama yapıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. İki aya yaklaşan arama çalışmaları kapsamında çok sayıda noktada incelemeler yapılırken bazı inceleme ve kazı çalışmalarına Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da bizzat katıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör